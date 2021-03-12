Снег, сильный ветер и потепление: прогноз погоды до конца недели

В пятницу, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег.

Об этом пишет на своей странице в Facebook в четверг синоптик Наталка Дидиенко.

До Харьковщины, Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет разве что поздно вечером или уже в субботу, 13 марта.

Крым, Запорожье, Донецкая, Луганская в пятницу осадков избегут.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около 0, на востоке до -3 градусов, в западной части будет постепенно теплеть, до +4 - +7 градусов.

В Киеве 12 марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер до сильного, днем начнет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха в столице в пятницу будет колебаться около 0.

(карта погоды в Украине на 12 марта, Укргидрометцентр)

Между тем, пишет Диденко, потепление в Украине предполагается уже в субботу-воскресенье, 13-14 марта.

Ее слова подтверждаются и данными Укргидрометцентра.

Так, согласно данным синоптиков, в субботу, 14 марта, в большинстве регионов Украины будет сухо. Лишь на крайнем западе страны и юго-западе ожидаются дожди.



В воскресенье, 14 марта, осадки в виде дождей ожидаются лишь в западных областях Украины. При этом температура ночью не опустится ниже -1 градуса, тогда как днем столбики термометров будут местами подниматься до +10 - +12 градусов по Цельсию.