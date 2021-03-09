Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление

Погода 10 марта в Украине будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не стоит ожидать, а температура воздуха будет весьма холодной.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, ветер ожидается северо-восточный, но умеренный.

В ночь на 10 марта похолодает до -5 -10 градусов, местами на северо-востоке будет еще морознее, до -10 -15 градусов.

В то же время днем погода будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, а на Закарпатье градусник покажет до +6 градусов.

В столице Украины 10 марта погода будет сухой и холодной. В ночь на среду ожидается мороз до -5 -8 градусов, при этом днем погода будет от нуля до -2 градусов.

По информации синоптика, потепление в стране ожидается к концу недели (к 13-14 числам).

Стоит напомнить, что ранее украинский синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом погоды в Украине в марте.