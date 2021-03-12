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Лучше пойти работать в АТБ: в сети бурно обсуждают видео очереди и давки в секонд-хенд в Киеве

Лучше пойти работать в АТБ: в сети бурно обсуждают видео очереди и давки в секонд-хенд в Киеве
10:14 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Киеве образовалась огромная очередь с давкой в секонд-хенд в день нового завоза товара.

Об этом сообщает "Ху**ый Киев" в Telegram.

На кадрах видно, как люди ломятся в магазин, в прямом смысле выламывая двери и расталкивая "оппонентов" локтями, руками, ногами – всем, чем можно, лишь бы попасть в торговый зал. Один из покупателей едва не вывалился из магазина, его практически вытолкали из магазина.

В сети бурно начали обсуждать кадры, отметив, что чем так толкаться, "лучше пойти работать в АТБ".

"Да, лучше пойти работать в АТБ кассиром за 14 тысяч, зато не унижаться", "Гідність у всій красі!!!", "Это мужики в секонд так ломятся ......  Боже какой кошмар", "Аnimal planet", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее аналогичный инцидент произошел и в Каменком Днепропетровской области. Здесь толпа людей фактически штурмом брала местный секонд-хенд, напомнив знаменитые давки в "черную пятницу" в США.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 246

Все по теме:

Киев, Видео, Очереди, давки, секонд-хенды.
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