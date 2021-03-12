Женщины устроили драку в троллейбусе из-за замечания ребенку: видео происшествия в Одессе попало в сеть

В Одессе в троллейбусе №8 подрались две женщины из-за замечания ребенку.

Кадрами инцидента делится телеграм-канал "Одесса INFO".

"Женщина сделала замечание ребенку, мамаше это не понравилось и она решила ударить в ответ. Ну понеслось", - сказано в сообщении.

Отметим, что на видео не видно, что именно послужило причиной конфликта. Также непонятно, чем "разборки" закончились.

Кадры вызвали бурное обсуждение в сети:

"Нельзя вмешиваться в разборки "яЖматерей" парниша чисто жизнью рискнул";

"Люди звереют не от хорошей жизни";

"Ничего не понятно но очень интересно";

"Я считаю,что мать при ребёнке должна вести себя более сдержанно. А пенсионеры они как дети", - пишут пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в Киеве люди устроили давку на входе в секонд-хенд.