Женщины устроили драку в троллейбусе из-за замечания ребенку: видео происшествия в Одессе попало в сеть

В Одессе в троллейбусе №8 подрались две женщины из-за замечания ребенку.
Кадрами инцидента делится телеграм-канал "Одесса INFO".
"Женщина сделала замечание ребенку, мамаше это не понравилось и она решила ударить в ответ. Ну понеслось", - сказано в сообщении.
Отметим, что на видео не видно, что именно послужило причиной конфликта. Также непонятно, чем "разборки" закончились.
Кадры вызвали бурное обсуждение в сети:
"Нельзя вмешиваться в разборки "яЖматерей" парниша чисто жизнью рискнул";
"Люди звереют не от хорошей жизни";
"Ничего не понятно но очень интересно";
"Я считаю,что мать при ребёнке должна вести себя более сдержанно. А пенсионеры они как дети", - пишут пользователи сети.
Как сообщалось ранее, в Киеве люди устроили давку на входе в секонд-хенд.