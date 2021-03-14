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Ученые показали фото очень любопытных животных в Чернобыле

Ученые показали фото очень любопытных животных в Чернобыле
00:51 Сегодня Телеграф Фото: wildpolesia

В Чернобыльском заповеднике удалось заснять диких животных крупным планом. Съемка проводится при помощи камер-ловушек

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. 

Животных заинтересовали объективы в фотоловушках. В кадр попали лошади, лоси и другие животные.

"Дикие животные, конечно, пугливы. Но еще они бывают очень любознательными. Вот интересно им, а чье то "глаз" там подмигивает? Поэтому надо и свой рот или морду сунуть поближе к фотоловушке: убегать или не убегать? Но сначала обнюхать, заглянуть в объектив, удивиться и направиться дальше по своим делам" - подписали публикацию ученые.

Фотографии с фотоловушек, установленных на территории Чернобыльского заповедника предоставила группа "Полисся- дикая природа без границ".

Напомним, в январе в заповеднике "Аскания-Нова" была зафиксирована массовая гибель серых журавлей. Тогда было обнаружено около 185 мертвых птиц. 

Как стало известно позже, причиной гибели стало отравленное зерно, которым местные фермеры боролись с грызунами.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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ЧАЭС, Животные, Чернобыль, Коровы, Авария в Запорожье.
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