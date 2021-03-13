"Внутри полно червей": украинка показала видео мерзкой находки в колбасе

Жительница Одессы Инга Подлесная купила колбасу на бутерброды, но внутри нашла неприятный "сюрприз".

Своей историей она поделилась в соцсети Фейсбук.

"Решили попробовать колбасу Домашнюю от фирмы Гармаш, купили палочку на бутерброды, ничего не предвещало беды. Но уже дома на кухне меня ждал мерзкий сюрприз – начала резать колбасу, а там внутри червяк. Это был шок. Червь в колбасе! Просто мерзость!", - написала она.

Женщина подчеркнула, что колбаса не дешевая и такого "подарка" там не ждала.

Она добавила, что будет жаловаться на производителя и призвала быть внимательными с тем, что покупается в магазинах.

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