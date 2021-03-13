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Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение: названа дата

Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение: названа дата
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

Во Львове учеников 5-11 классов переводят на дистанционный режим обучения со вторника, 16 марта. 

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Телеграм. 

"Соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии с чрезвычайных ситуаций в понедельник. Учителям рекомендую использовать этот день для организации процесса", - написал он. 

При этом младшие классы останутся в школах, так как родители не всегда имеют с кем оставить детей. 

Садовый подчеркнул, что во Львовской области очень плохая динамика роста количества положительных тестов на COVID-19 и госпитализаций. 

"Каждый день в больницы ложится значительно больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивней, чем это было год назад", - написал он. 

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 13 марта, было зафиксировано более 13 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем в 2021 году. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Львов, Андрей Садовый, Коронавирус, Covid-19.
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