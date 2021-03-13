Во Львове школьников переводят на дистанционное обучение: названа дата

Во Львове учеников 5-11 классов переводят на дистанционный режим обучения со вторника, 16 марта.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Телеграм.

"Соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии с чрезвычайных ситуаций в понедельник. Учителям рекомендую использовать этот день для организации процесса", - написал он.

При этом младшие классы останутся в школах, так как родители не всегда имеют с кем оставить детей.

Садовый подчеркнул, что во Львовской области очень плохая динамика роста количества положительных тестов на COVID-19 и госпитализаций.

"Каждый день в больницы ложится значительно больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивней, чем это было год назад", - написал он.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 13 марта, было зафиксировано более 13 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем в 2021 году.