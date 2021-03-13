Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии

Отец зверски убитой Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области рассказал, что девочка не могла отправиться встречать его на остановку.

Об этом сообщает 24 канал.

"Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю", - сказал он, добавив, что работал в селе в день исчезновения дочери.

Односельчане утверждают, что семья девочки была неблагополучной, а многие из них не захотели о ней говорить.

Отец уже два года живет отдельно от остальной семьи, основной источник его доходов - сезонные работы.

Мать воспитывала девочку и ее 10-летнего брата в одиночку, также есть информация, что иногда она выпивала. По данным местных властей, семья стоит на специальном учете, но оснований для изъятия детей в сельсовете не видели.

"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", - говорит староста Счастливого Наталья Пархоменко.

Как сообщалось ранее, 7-летняя Маша Борисова исчезла 7 марта. После четырех дней поисковых работ ее тело было обнаружено в сарае по соседству.

Как показала экспертиза, девочка погибла в день своего похищения. Также была подтверждена версия о том, что ее изнасиловали.