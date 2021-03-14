Играл с драгером и хвастал "связями": пьяный работник укрТВ устроил аварию в Киеве (фото и видео)

Вечером 13 марта в Киеве на проспекте Правды произошло двойное ДТП при участии пьяного "журналиста" Первого Национального.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Водитель Subaru двигался со стороны ул. Василия Порика в сторону ул. Газопроводной. Из-за опьянения он не справился с управлением и влетел в автомобиль Honda, который ехал попутно с ним, а затем столкнулся с ехавшим по встречной полосе BMW.

Согласно предоставленным данным, в инциденте пострадал только пьяный водитель, по причине того, что не был пристегнут ремнем безопастности.

При этом мужчина пытался всем методами избежать ответственности "то у себя дул, играя на драгере, то говорил, что ему плохо, то хвастался своими влиятельными знакомствами, то жаловался на жизнь и тд.", - сообщили очевидцы. Позднее водитель подумал, что все настроены против него и попросил отвезти его к врачу-наркологу, чтобы там пройти тест.

Фото с места происшествия:











Стоит отметить, что судя по фото документа, мужчина и правда может работать на Первом национальном, но нигде не указано, что он журналист.

Видео с места событий:

Напомним, что в полиции показали новые фото ДТП с подростками на Ровенщине, между селами Нетреба и Антоновка.