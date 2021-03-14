Полиция показала фото смертельной аварии с подростками на Ровенщине

Еще 12 марта, около 9 вечера на Ровенщине, между селами Нетреба и Антоновка, что в Варашском районе произошло ДТП при участии подростков.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенщины.

Согласно предоставленным данным, 16-ти летний парень, который был за рулем "Ауди А6" не справился с управлением и съехал с дороги в последствии врезавшись в дерево.

Из-за сильного столкновения водитель скончался сразу. У остальных пассажиров, которые по совместительству являются учениками школ Малых и Больших Цепцевичей диагностированы травмы.

В свою очередь в полиции начали расследование по факту нарушения правил ПДД, которое привело к смерти.

Сам автомобиль является собственностью родственника погибшего парня.

Согласно предварительным данным, школьники решили просто прокатиться на машине.

Фото с места происшествия:

Стоит напомнить, что 13 марта в украинской столице девушка-блогер устроила аварию разбив сразу четыре авто на своем BMW.