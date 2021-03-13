Под Одессой автомобиль переехал насмерть женщину, лежащую на дороге (фото)

Под Одессой поздним вечером в пятницу, 12 марта, автомобиль переехал насмерть женщину, которая лежала прямо на проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Авария произошла возле села Сухой Лиман около девяти вечера. Так, RENO наехал на 46-летнюю женщину. По словам 35-летнего водителя, он слишком поздно заметил женщину, которая лежала прямо на дороге, и не успел вовремя затормозить.

Сейчас на месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти потерпевшей. Правовая квалификация будет предоставлена позже.

Как сообщал "Телеграф", ранее 12 марта в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб 30-летний полицейский Константин Колесников. Трагедия произошла около 16:00 вблизи Лимана.

Также в Харькове суд заменил условным реальное наказание водителю, сбившему насмерть пешехода, который, по словам свидетеля, попытался перебежать дорогу в неустановленном месте и попал под колеса авто.