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Не предал Украину и прошел Дебальцево: молодой полицейский погиб в ДТП под Славянском

Не предал Украину и прошел Дебальцево: молодой полицейский погиб в ДТП под Славянском
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

12 марта в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб полицейский. Трагедия произошла около 16:00 вблизи Лимана.

Погибшим оказался работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

"Находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой авто, которое выехало на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что 30-летний капитан полиции отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции посвятил службе в органах внутренних дел девять лет жизни.

Полицейский Константин Колесников погиб в ДТП в Донецкой области

Константин Колесников - переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Он являлся участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве произошла авария с участием солдата ВСУ, в результате чего пострадали две молодые девушки.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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ДТП, Авария, Полиция, Полицейский, Славянск.
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