Не предал Украину и прошел Дебальцево: молодой полицейский погиб в ДТП под Славянском

12 марта в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб полицейский. Трагедия произошла около 16:00 вблизи Лимана.

Погибшим оказался работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

"Находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой авто, которое выехало на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что 30-летний капитан полиции отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции посвятил службе в органах внутренних дел девять лет жизни.

Константин Колесников - переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Он являлся участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.

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