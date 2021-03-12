В Харькове суд дал условный срок водителю, насмерть сбившему пешехода: подробности

В Харькове суд заменил условным реальное наказание водителю, сбившему насмерть пешехода, который, по словам свидетеля, попытался перебежать дорогу в неустановленном месте и попал под колеса авто.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Так, виновник аварии, работавший на момент аварии на ПАО "Харьковская бисквитная фабрика", в день аварии, 16 октября 2017 года, ехал по трассе "Киев – Харьков - Довжанский" со стороны Белгородского шоссе в направлении улицы Леся Сердюка со скоростью около 100 км/ч.

В районе 496 км водитель проявил невнимательность, не сбавил скорость движения и сбил пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице.

При этом свидетель аварии на суде сообщила, что погибший мужчина решил перебежать дорогу, водитель ВАЗа тормозил, но избежать столкновения не смог.

Женщина добавила, что пешеходного перехода или каких-либо знаков для пешеходов на указанном участке дороги нет.

По данным суда, водитель в момент ДТП был трезвым. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

В то же время суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе мужчину, отрезавшего голову отцу и разгуливавшего голышом по улице, больше не содержат под стражей. Суд отправил его в психиатрическую больницу.