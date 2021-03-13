Водитель погиб, пассажиры – в реанимации: подростки устроили смертельное ДТП на Ровенщине (фото)

Поздним вечером в пятницу, 12 марта, в Ровенской области, между селами Антоновка и Нетреба Варашского района, водитель Audi А6 врезался в дерево, в результате чего водитель погиб, трое пассажиров оказались в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Автомобиль, за рулем которого сидел 16-летний водитель, слетел с дороги, вылетел за пределы трассы и разбился об дерево. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте.

У пострадавших - 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки.

Все трое пострадавших на данный момент находятся в реанимации.

Как сообщал "Телеграф", ранее 12 марта в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб 30-летний полицейский Константин Колесников. Трагедия произошла около 16:00 вблизи Лимана.

Также поздним вечером в пятницу, 12 марта, под Одессой автомобиль переехал насмерть женщину, которая лежала прямо на проезжей части.