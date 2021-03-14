На харьковской окружной столкнулись четыре авто: одна из пострадавших женщин скончалась (фото)

В субботу, 13 марта, в Харькове на окружной трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По предварительной информации, 50-летний водитель грузовика "MAN" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с автомобилем ВАЗ, а затем и с Volkswagen и Ford.

Вследствие происшествия травмы разной тяжести получила 64-летняя пассажирка ВАЗа, 33-летняя водитель Volkswagen и двое ее малолетних детей.

Как сообщает телеграм-канал ВЕХА, водитель Volkswagen и ее дети после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а вот пассажирка ВАЗ скончалась в больнице.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 286. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось ранее, в Киеве маршрутка с людьми вылетела с дороги и врезалась в столб.