На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)

Под Киевом на Гостомельской трассе неподалеку от Горенки произошло ДТП: маршрутка слетела с дороги и врезалась в бигборд. В результате столкновения постралали люди.
Об этом сообщили 14 марта в Телеграм-канале ДТП Киев.
Согласно предоставленным данным, инцидент произошел по дороге до города Буча.
На данный момент медики осматривают участников происшествия.
Фото и видео с места событий:
Место ДТП на картах:
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