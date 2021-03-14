На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)

Под Киевом на Гостомельской трассе неподалеку от Горенки произошло ДТП: маршрутка слетела с дороги и врезалась в бигборд. В результате столкновения постралали люди.

Об этом сообщили 14 марта в Телеграм-канале ДТП Киев.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошел по дороге до города Буча.

На данный момент медики осматривают участников происшествия.

Фото и видео с места событий:







Место ДТП на картах:

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