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"Все просто смотрели!" Супругов избили в киевском "Сильпо" за просьбу надеть маску

"Все просто смотрели!" Супругов избили в киевском "Сильпо" за просьбу надеть маску
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В столичном магазине "Сильпо" мужчина сделал замечание женщине за отсутствие маски, после чего был избит. 

Об этом написала в соцсети Фейсбук жена пострадавшего Виктория Денискина

"Моего мужа сегодня в Сильпо на пр-те Павла Тычины 1в, в ТЦ Сильвер бриз, где находится центральный офис Сильпо, избил нелюдь ногами прямо среди полок с товарами за то, что муж попросил жену нелюдя одеть маску!", - написала она. 

По ее словам, инцидент случился в субботу в 18:30. Ее муж сделал женщине замечание за отсутствие маски, но та в ответ нахамила ему. 

Денискина пишет, что после этого спутник той женщины набросился на ее мужа и начал избивать того кулаками и ногами. Другие посетители разнимать драку не решились, также на помощь не пришли и охранники. 

"Как вам такая ситуация, что в нашей стране можно прийти куда-то без маски и тебе ничего не будет, или прийти в маске как законопослушный гражданин и получить угрозу для жизни и телесные? Как вам история, что скорая ехала 2 часа 40 минут и приехала с пятого вызова к человеку, которого избили и у него кружится голова и болит все тело, с недовольными лицами и закатыванием глаз? Как полиция приехала и уехала, не была с нами до конца?", - написала она.

Избиение Сильпо Киев

Как сообщалось ранее, в Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика, сломав тому челюсть и выбив несколько зубов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Драка, Сильпо.
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