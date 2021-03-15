Еще один водоём в Крыму оказался на грани исчезновения: правозащитник показал фото

В оккупированном Крыму на грани исчезновения находится еще одно озеро.

Об этом сообщил правозащитник Абдурешит Джеппаров, который 13 марта сделал фото озера Бугаз неподалеку от Судака. Об этом пишет Крым.Реалии.

"Право на благоприятную окружающую среду - одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда-то живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения", - рассказал он.

По его словам, такая ситуация возникла из-за чрезмерного потребления подземных вод на фоне длящейся засухи.

Джеппаров говорит, что источники, подпитывавшие озеро, иссякли вместе с понижением уровня грунтовых вод. Такая же ситуация, по его словам, наблюдается не только на озере Бугаз, но и в других местах полуострова.

Местные краеведы говорят, что Бугаз наполняется из трех подземных источников, а также за счет дождевой и талой воды. Поэтому вода здесь пресная и пригодная к употреблению.

Как сообщалось ранее, в сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, по которому когда-то подавалась днепровская вода в Крым.