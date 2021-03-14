Похожа на Трампа: в Николаеве разгорелся скандал вокруг памятной таблички женщине-хормейстеру (фото)

В Николаеве назревает скандал вокруг мемориальной доски известному украинскому хоровому дирижеру Светлане Фоминых.

На дизайн таблички обратили внимание местные жители.

"Вот так почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреата премии имени Т.Г.Шевченко. По моему мнению, это ужас и издевательство над нами и памятью выдающейся горожанки", - написала в Фейсбук местная жительница Людмила Щетинина.

Светлана Фоминых родилась 11 марта 1940 года.

С 1970 года жила в Николаеве, где работала преподавателем Николаевского культпросветучилищ и возглавляла детский хор при Доме культуры имени 40-летия Октября.

В 1975 году стала руководителем женского академического хора училища культуры и ОНМЦ. Коллектив — лауреат многих международных конкурсов. В 2009 году погибла под колесами грузовика.

Возмущение табличкой поддержали и другие местные жители.

В телеграм-канале "Perepichka News" над ситуацией пошутили, припомнив еще один курьез с памятным знаком, установленным на территории штаба Командования Сухопутных Войск в честь украинских бойцов, воюющих на Донбассе.

Как сообщалось ранее, в Одессе пенсионер спас от смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.