В Луцке от взрыва гранаты погиб мужчина, воевавший на Донбассе

В Луцке от взрыва гранаты Ф-1 погиб 41-летний участник АТО.

Об этом пишут "Волинські Новини" со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в воскресенье на улице Грушевского, 19. В полицию сообщение о взрыве поступило около 3 часов ночи.

Взрыв произошел на кухне квартиры, в которой проживал мужчина. Помимо него в квартире находились еще трое человек.

Все они живы и невредимы.

По факту взрыва были открыты дела по ст.115 (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай", а также по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой). Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области мужчина на праздновании дня рождения захотел фейерверков, а потому достал автомат и выпустил около 20 пуль в воздух, при этом повредив высоковольтный кабель. Из-за этого большая часть пгт. Томашполь осталась без света.