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Британский блогер снял ролик о метро Харькова, оценил местное пиво и показал "темную" сторону города (видео)

Британский блогер снял ролик о метро Харькова, оценил местное пиво и показал "темную" сторону города (видео)
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф

В Youtube разместили видео от британского блогера Бенджамина Рича, которое он записал во время нахождения в Харькове. Англичанин поделился впечатлениями от своих прогулок по городу.

В девятиминутном ролике мужчина пытался добраться от станции метро "Имени Александра Масельского" до автовокзала. Там он хотел приобрести билет на автобус до Днепра, а оттуда доехать до Азовского моря.

Первая столица туриста не впечатлила. Окраину города блогер назвал гопниквилем и указал на загрязненные тротуары. Также британец пытался разменять 50-гривневую купюру в переходе, чтобы приобрести одноразовый билет на метро. Однако, торговцы отказались идти ему на встречу. И только в отделении банка туристу удалось получить мелкие купюры. С этих пор автомат по продаже билетов в подземке стал для Рича главным врагом.

А вот цены на спиртное блогера сильно удивили. Он потратил 35 гривен за две банки пива, что равно стоимости одного английского фунта. Алкоголь был подарен местному бездомному.

В итоге автор все-таки смог добраться до автовокзала на проспекте Гагарина. Рич анонсировал появление более продолжительного ролика на основном канале Bald and Bankrupt, на который подписаны более 2,7 миллионов пользователей.

Напомним, в Украине ввели новые ограничения для въезда иностранцев в связи с COVID-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 247

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Харьков, YouTube, Блогер.
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