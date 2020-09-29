В Украине ввели новые ограничения для въезда иностранцев в связи с COVID-19

С 29 сентября в Украине действуют новые правила для въезда иностранцев.

Правительство изменило правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины.

Согласно решению Кабмина, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Среди исключений - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины.

Также определено, что самоизоляции подлежат, лица, пересекающие государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Норма по самоизоляции не распространяется на следующие категории:

лиц, не старше 12 лет;

лиц, прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

лиц, которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не были на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов;

инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в подготовке подразделений Вооруженных Сил;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;

лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лиц, которые имеют отрицательный результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (тест проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы).

Напомним, вчера в комментарии "Телеграфу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в Украине по состоянию на 28 сентября сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.