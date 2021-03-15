Житомир переполошил вандал, повредивший памятник героям Небесной сотни: выяснилось, кто он

Полиция Житомира разыскивает мужчину, совершившего нападение на памятник Небесной сотне. Преступление произошло в воскресенье, 14 марта.

"В полицию поступило сообщение о повреждении памятного знака на площади Королева. Установленные видеокамеры зафиксировали молодого человека, который подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Сейчас полицейские устанавливают личность вандала и одновременно просят житомирян, которые узнали парня, проинформировать об этом", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области

На преступление также отреагировал и председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко. Он выразил свое негодование на странице в facebook. По словам чиновника, он уже с автором проекта Петром Гересом и архитектором Юлией Герес-Гладкой по восстановлению памятника. В ближайшее время монумент планируют восстановить.

Также в комментариях под постом, спикер полиции в Житомирской области Анна Ващенко указала, что личность вандала уже установлена. Это житель Житомира 1979 года рождения. По месту проживания он отсутствует.

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