В одной из "коронавирусных" больниц Киева произошел потоп и пожар (фото и видео)

В Киеве в Дарницком районе загорелась больница.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Происшествие произошло на Харьковском шоссе, 121.

По прибытию пожарные установили, что возгорание произошло в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения. Загорелось чистое постельное белье и хозяйственные принадлежности на площади около 15 квадратных метров.

Около 15:20 пожар был ликвидирован.

Отмечается, что пожар сопровождался обильным задымлением, но в силу того, что состояние пациентов не позволяло их эвакуировать, приходилось регулярно проветривать помещение.

Также в ГСЧС подчеркнули, что в помещениях, где возник пожар, не было людей, болеющих COVID-19.

К счастью, обошлось без пострадавших, причины возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.

Как сообщает Телеграм-канал "Х**вый Киев", во время тушения пожара в лаборатории случился потоп.

Как сообщалось ранее, 15 марта, ночью на левом берегу Киева пьяный водитель "Toyota Land Cruiser" на большой скорости врезался в остановившуюся на перекрестке "Skoda Felicia"