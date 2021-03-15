В Киеве пьяный на внедорожнике в дребезги разбил легковушку, убив ее водителя и пассажирку (фото, видео)

В понедельник, 15 марта, ночью на левом берегу Киева пьяный водитель "Toyota" на большой скорости врезался в остановившуюся на перекрестке "Skoda Felicia", буквально смяв ее и убив водителя и пассажиру.

Об этом сообщается на Facebook-странице "dtp.kiev.ua" в понедельник утром.

Согласно информации, автомобиль Skoda остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке просп.Шухевича и бул.Перова по направлению Троещенского рынка.

Внедорожник Toyota на большой скорости двигался по просп.Шухевича в том же направлении и на полном ходу врезался в остановившийся на перекрестке автомобиль

"В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Шкоды, водитель внедорожника не пострадал…", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Telegram-канал "Київ Оперативний" публикует видео теста водителя внедорожника на алкотестере "Драгер", который показал у него 2,05 промилле.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

"Также на месте была информация о том, что водитель Toyota - действующий сотрудник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", - добавили в Telegram-канале.