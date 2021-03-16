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На Львовщине в песчаном карьере погиб водитель экскаватора: как это случилось

На Львовщине в песчаном карьере погиб водитель экскаватора: как это случилось
07:40 Сегодня Телеграф Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Беда произошла 15 марта в 15:30 на песчаном карьере близ села Тростянец Стрыйского (ранее Николаевского) района Львовской области. Во время проведения работ случился оползень и огромной массой песка накрыло гусеничный экскаватор hidromek hmk 370, в кабине которого находился 57-летний водитель.

После сообщения в Службу спасения «101» к месту происшествия выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части г. Николаев. Тем временем откапывать технику принялись водители других экскаваторов. Понадобился час, чтобы совместными усилиями удалось добраться до смятой кабины экскаватора: из нее достали бездыханное тело.

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Сельчане, обсуждая ЧП, считают, что однажды это должно было случиться, так как природа не прощает ошибок и неуемной жажды наживы на ее богатствах.

У этого песчаного карьера долгая история и проблемная "биография". Местные жители в свое время даже блокировали проезд грузовикам, перевозящим песок через село и разбивающим дороги. Доходило дело и до прокуратуры – якобы, добыча песка на данной территории проводится незаконно, так как еще недавно являлась частью заповедного фонда.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Львовская область, Тростянец, Экскаватор, карьеры.
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