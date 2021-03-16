Бойца СБУ задержали в составе харьковской банды похитителей: детали и фото

СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили сотрудника одного из центральных подразделений ведомства в участии в банде. Группа из 4-х человек, куда входил боец СБУ, занималось похищением людей и вымогательством.

"Злоумышленники похитили и незаконно удерживали жителя Харькова. За освобождение они требовали с потерпевшего 40 000 евро и 1600000 грн. Участники группировки угрожали мужчине насилием и физической расправой. После согласия оплатить через определенное время всю сумму денег, они отпустили потерпевшего", - сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным ГБР, похищенный являлся бывшим руководителем представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании. Сама же группировка действовала в интересах российской компании, которая считала вышеуказанные деньги своей собственностью.

Сейчас всем членам группы предъявлено обвинение в незаконном похищены и лишении свободы человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Также им инкриминируют вымогательство с угрозой насилия, убийства и причинение тяжких телесных повреждений, совершенному по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Напомним, днем в четверг, 21 января, в Харькове трое неизвестных похитили мужчину и увезли на Mercedes в неизвестном направлении. Когда незнакомцы усаживали молодого человека в машину, он сопротивлялся.