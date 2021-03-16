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Вторник, 16.03.2021
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В Крыму девушка за рулем Matiz попала в ДТП с участием военного "Тигра": несколько пострадавших (фото)

В Крыму девушка за рулем Matiz попала в ДТП с участием военного "Тигра": несколько пострадавших (фото)
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф фото: Севастопольское ТВ

Во вторник, 16 марта, возле аннексированной Большой Ялты, между поселками Кацивели и Понизовка, произошло ДТП с участием Matiz весом около тонны и 7-тонного армейского бронеавтомобиля-внедорожника "Тигр", в результате чего двое человек получили травмы.

Об этом сообщает "Севастопольское ТВ".

Так, по одной из версий, что легковой автомобиль  ехал навстречу армейской колонне, но девушка-водитель на скользкой после дождя дороге не справилась с управлением и попала под шедший первым "Тигр". Тот как раз пытался обогнать "ГАЗель". Последняя после столкновения оказалась зажатой к отбойнику.

По второй версии, Matiz ехал в попутном направлении, пошел на обгон колонны и поравнялся с первым "Тигром", когда тот опережал "Газель", но зацепился за внедорожник.

Тройное ДТП в Крыму 15 марта

В результате ДТП девушка-водитель легковушки и ее пассажир с травмами внутренних органов доставлены в Ливадию — в Ялтинскую городскую больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в анексированном Крыму в Белогорском районе произошло ДТП - погибли восемь человек, еще семеро оказались госпитализированы. По предварительной информации виновник ДТП был трезв, но уснул за рулем.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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ДТП, Крым, Фото, Аварии, Аннексия Крыма, пострадаввшие.
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