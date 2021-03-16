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"Упавший" на Волыни самолет наделал шуму в сети (видео)

"Упавший" на Волыни самолет наделал шуму в сети (видео)
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Ровенской области неподалеку от пгт.Клевань очевидцы засняли "упавший" самолет и многочисленные бригады спецтехники. 

Об этом сообщили в Инстаграм-канале "Rivne 1283".

"Упал самолет?", - говорится в сообщении. 

 
 
 
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Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

 

Однако, как оказалось позже, на самом деле самолет является лишь декорацией на съемках нового эпизода сериала "Виклик" ("Вызов"), посвященного работе спасателей ГСЧС, производства телеканала "Украина". 

Позже там обнародовали небольшую нарезку кадров со съемочной площадки. 

"Съемки сериала в Клевани", - говорится в сообщении. 

 
 
 
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Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

 

Как сообщалось ранее, во Флориде (США) легкомоторный самолет зацепил линию электропередач и рухнул на проезжавший мимо внедорожник, в котором находились мама и ребенок. В ходе авиакатастрофы погибли два человека, находившихся в самолете. Ребенок позже скончался в больнице.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 131

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Ровенская область, Сериалы, ГСЧС, Виклик.
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