Российский пропагандист засветил укрепления боевиков на Донбассе (фото)

Российский пропагандист Александр Сладков приехал на Донбасс и показал позиции оккупантов близ Старомихаиловки, пишет Радио Свобода.

На кадрах, размещенных на его канале в YouTube хорошо видны позиции, которые ранее можно было рассмотреть лишь с воздуха.

Как видно на кадрах, прибыли они ночью, при подъезде к позициям звучит команда выключить фары.

Вероятно, их путь пролегал на позиции между Старомихаиловкой и Красногоровкой.

На кадрах появляется один из главарей боевиков Эдуард Басурин, который рассказывает об улицах Гагарина и Чкалова в Старомихаиловке. Также упоминается о кирпичном заводе к западу от поселка.

На видео видно, что неподалеку расположена большое количество траншей и укреплений. По словам одного из боевиков, к позициям ВСУ от них около 900 - 1100 метров.

Как сообщалось ранее, во вторник, 16 марта, российский вертолет "Ми-8" вторгся в воздушное пространство Украины.