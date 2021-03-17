Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта
Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)

От удара у машины вырвало колесо: в центре Киева произошло "мажорное" ДТП (эксклюзивные фото и видео)

От удара у машины вырвало колесо: в центре Киева произошло "мажорное" ДТП (эксклюзивные фото и видео)
10:08 Сегодня Телеграф

В Киеве произошло  столкновение Mercedes ML с Audi. От удара одну из машин прилично раскурочило.

Авария произошла  поздним вечером во вторник, 16 марта, в самом центре столицы на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Владимирской.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

По предварительной информации, водитель Mercedes ML,  двигаясь по улице Владимирской в сторону Крещатика, повернул на перекрестке налево и по касательной столкнулся с Audi, которая ехала прямо. В результате столкновения, оба автомобиля получили значительные повреждения, фактически их раскидало по дороге. Особенно пострадал Mercedes ML, у которого полностью сорвало переднюю часть. Колесо автомобиля отлетело на 40 метров.

ДТП2

ДТП

ДТП3

Теперь в причинах ДТП предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов, которые проверят камеры наблюдения. На место происшествия прибыла скорая помощь. К счастью, на этот раз обошлось без тяжелых травм. По информации корреспондента "Телеграфа", оба фигуранта аварии от помощи медиков отказались.

Также появилось видео момента столкновения машин.

 

Далеко не первая авария, с участием дорогих автомобилей в центре Киева. В канун 8 марта в районе Бессарабки девушка на Mazda протаранила несколько автомобилей, однако ее это не смутило.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 259

Все по теме:

Киев, ДТП, Mercedes, Audi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
05 Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь