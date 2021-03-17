От удара у машины вырвало колесо: в центре Киева произошло "мажорное" ДТП (эксклюзивные фото и видео)

В Киеве произошло столкновение Mercedes ML с Audi. От удара одну из машин прилично раскурочило.

Авария произошла поздним вечером во вторник, 16 марта, в самом центре столицы на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Владимирской.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

По предварительной информации, водитель Mercedes ML, двигаясь по улице Владимирской в сторону Крещатика, повернул на перекрестке налево и по касательной столкнулся с Audi, которая ехала прямо. В результате столкновения, оба автомобиля получили значительные повреждения, фактически их раскидало по дороге. Особенно пострадал Mercedes ML, у которого полностью сорвало переднюю часть. Колесо автомобиля отлетело на 40 метров.

Теперь в причинах ДТП предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов, которые проверят камеры наблюдения. На место происшествия прибыла скорая помощь. К счастью, на этот раз обошлось без тяжелых травм. По информации корреспондента "Телеграфа", оба фигуранта аварии от помощи медиков отказались.

Также появилось видео момента столкновения машин.

Далеко не первая авария, с участием дорогих автомобилей в центре Киева. В канун 8 марта в районе Бессарабки девушка на Mazda протаранила несколько автомобилей, однако ее это не смутило.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"