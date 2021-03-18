Под Киевом придумали оригинальный способ, как заставить коммунальщиков отремонтировать дорогу (фото)

Под Киевом, в Немешаево, посреди улицы поставили могильный крест. Таким образом местные жители "отблагодарили" коммунальщиков за ремонт водовода, "благодаря" которому была полностью разрушена главная дорога в поселке.

Об этом сообщает "Хуевый Киев", публикуя фото "монумента".

Местные жители назвали его "памятником бесхозяйственности". Это, как признаются они, довольно странная попытка привлечь внимание к проблеме поселка: ямы на этом отрезке после ремонта водовода остались здесь на годы, но никто никак на них не реагировал и не ремонтировал.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Закарпатье в селе Великие Лучки ромская община за два дня сделала щебневую дорогу протяжностью 1 километр на трех улицах. Взрослые разравнивали на улицах щебень, дети помогали его разносить по улице.

Также жители села Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14 с требованием ее ремонта.