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Под Киевом придумали оригинальный способ, как заставить коммунальщиков отремонтировать дорогу (фото)

Под Киевом придумали оригинальный способ, как заставить коммунальщиков отремонтировать дорогу (фото)
05:27 Сегодня Телеграф

Под Киевом, в Немешаево, посреди улицы поставили могильный крест. Таким образом местные жители "отблагодарили" коммунальщиков за ремонт водовода, "благодаря" которому была полностью разрушена главная дорога в поселке.

Об этом сообщает "Хуевый Киев", публикуя фото "монумента".

Местные жители назвали его "памятником бесхозяйственности". Это, как признаются они, довольно странная попытка привлечь внимание к проблеме поселка: ямы на этом отрезке после ремонта водовода остались здесь на годы, но никто никак на них не реагировал и не ремонтировал.

Ямы на дороге в Немешаево

Как сообщал "Телеграф", ранее на Закарпатье в селе Великие Лучки ромская община за два дня сделала щебневую дорогу протяжностью 1 километр на трех улицах. Взрослые разравнивали на улицах щебень, дети помогали его разносить по улице.

Также жители села Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14 с требованием ее ремонта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Кресты, Немешаево, ремонты дороги.
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