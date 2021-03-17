Диджитализация в действии: 67-летний уличный музыкант получает "гонорары" через QR-код

Уличный музыкант со стажем, 67-летний Александр Шамигов из Винницы идет в ногу со временем: оформил и напечатал банковский QR-код, и теперь желающие отблагодарить его за игру могут переводить ему вознаграждение со смартфонов.

Об этом в среду, 17 марта, пишет местное интернет-издание "Винниця.info".

"У многих прохожих нет наличных. И они мне об этом часто говорили. Ну, вот если бы у меня был QR-код, то мигом бы переводили деньги на мой счет. Я и подумал, а почему это не сделать? Если я и пенсионер, то что, не должен диджитализироваться?", - рассказал музыкант.

Уличного музыканта часто можно увидеть в центре Винницы, в частности, в сквере на Европейской площади. Поскольку обычно он играет на баяне, то для его перевозки на велосипеде мужчина соорудил самодельный багажник.

Мужчина шутит, что готов принимать от прохожих и биткоины. А еще, если станет будет необходимо, приобретет кассовый аппарат с бесконтактной технологией "PayPass".

В заметке отмечается, что Шамигов не просто уличный музыкант.

"Таких людей как я, называют маэстро. Это тот, кто пишет ноты и по ним играет оркестр. В музыке я более полувека. Имею 35 лет педагогического стажа. 18 лет работал в Винницком педагогическом институте. Там я преподавал баян, сопилку, гитару. Руководил там оркестром. Работал еще во всех педагогических учреждениях. Училищах, школах, детских садах. В молодости еще и служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа", - рассказывает о себе музыкант.

Шагимов рассказывает, что кроме курортов Черноморского побережья, выступал также на Лазурном берегу во Франции, Германии, Италии, Испании, куда до карантина, введенного из-за коронавируса Coviod-19, регулярно ездил с гастролями.

"Вот в Испании играл в подводном ресторане. Меня спрашивали друзья, как оно там играется. Я смеялся в ответ: "Как в подводном ресторане. А сейчас бы мог поехать в Европу. Там меня знают едва ли не все музыкальные коллективы. Вот к примеру, в Ницце, собирал местных музыкантов в кучу и играли мою музыку. Так же и в других зарубежных городах, где до карантина часто гастролировал. А теперь сказали, что украинские заробитчане должны зарабатывать деньги дома. А начальство надо слушаться. Вот и в Виннице до пенсии немного есть", - приводит слова музыканта издание.

Как сообщалось, в начале марта в самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском языке.