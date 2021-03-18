Спустя почти месяц поисков пропавшую женщину в Киеве нашли мертвой

В Киеве после почти меся поисков пожилой женщины ее нашли мертвой.

Об этом 18 марта сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного. Там также поделились фотографией погибшей киевлянки.

72-летняя Наталья Васильевна Игнатьева пропала еще 20-22 февраля. Женщина вышла из своего дома на улице Московской, 39 в Печерском районе и не вернулась.

При себе пропавшая имела темно-коричневую сумочку и была одета в короткое меховое пальто рыжего цвета и черные кроссовки. При этом она имела отличительную черту - ее длинную косу темного цвета.

Так, 18 марта женщину нашли мертвой и ее поиски прекратились.

Фото пропавшей пенсионерки:





Стоит напомнить, что ранее на Херсонщине после нескольких дней поисков нашли мертвой 7-летнюю девочку.