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Четверг, 18.03.2021
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Спустя почти месяц поисков пропавшую женщину в Киеве нашли мертвой

Спустя почти месяц поисков пропавшую женщину в Киеве нашли мертвой
09:55 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Киеве после почти меся поисков пожилой женщины ее нашли мертвой.

Об этом 18 марта сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного. Там также поделились фотографией погибшей киевлянки.

72-летняя Наталья Васильевна Игнатьева пропала еще 20-22 февраля. Женщина вышла из своего дома на улице Московской, 39 в Печерском районе и не вернулась.

При себе пропавшая имела темно-коричневую сумочку и была одета в короткое меховое пальто рыжего цвета и черные кроссовки. При этом она имела отличительную черту - ее длинную косу темного цвета.

Так, 18 марта женщину нашли мертвой и ее поиски прекратились.

Фото пропавшей пенсионерки:


Стоит напомнить, что ранее на Херсонщине после нескольких дней поисков нашли мертвой 7-летнюю девочку.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев.
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