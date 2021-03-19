На трассе Киев-Одесса появилась новая камера фиксации нарушений ПДД: где именно она установлена

В Николаевской области запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Местом установки камер выбрана локация, где постоянно фиксировали нарушения скоростного режима, что приводило к аварийным ситуациям.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает пресс-служба МВД.

Камера фиксации правонарушений заработает с понедельника, 22 марта на автомобильной дороге М-05 (Киев - Одесса) в пгт Кривое Озеро в направлении Киева. Именно на этом участке дороги происходит большое количество нарушений ППД, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

В целом, после введения системы автоматической фиксации, за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года, количество нарушений снизилось в шесть раз, а ДТП происходят в три раза реже.

Напомним, крупное ДТП с участием сразу нескольких грузовых авто произошло в четверг, 4 февраля в 5.00, на трассе Одесса-Киев в районе села Петроверовка Березовского района Одесской области. Один человек погиб.