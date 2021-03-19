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Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Около 5:40 утра 19 марта на трассе М-05 "Киев-Одесса" у въезда в Умань произошло ДТП: легковой автомобиль Skoda Superb влетел в грузовик Renault Magnum.

Об этом сообщили в Черкасском ГУ ГСЧС.

Из-за столкновения легковушка загорелась. Возгорание было ликвидировано сотрудниками спасательной службы.

Видео очевидцев с места происшествия:

Спасателями проводилась разгрузка грузовика для дальнейшего извлечения автомобиля Skoda из-под его прицепа при помощи автокрана.

Кадры работы ГСЧС:

дтп на трассе одесса киев

ДТП со Шкодой на трассе одесса киев

В результате аварии все пассажиры по информации Телеграм-канале ДТП Киев - погибли.

На фото с места событий можно увидеть раскуроченный автомобиль Skoda:

Стоит напомнить, что 18 марта в Харькове легковой автомобиль Mersedes на большой скорости въехал под прицеп поворачивающего грузовика.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 323

Все по теме:

Украина, Пожар, ДТП, Умань.
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