Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

Около 5:40 утра 19 марта на трассе М-05 "Киев-Одесса" у въезда в Умань произошло ДТП: легковой автомобиль Skoda Superb влетел в грузовик Renault Magnum.

Об этом сообщили в Черкасском ГУ ГСЧС.

Из-за столкновения легковушка загорелась. Возгорание было ликвидировано сотрудниками спасательной службы.

Видео очевидцев с места происшествия:

Спасателями проводилась разгрузка грузовика для дальнейшего извлечения автомобиля Skoda из-под его прицепа при помощи автокрана.

Кадры работы ГСЧС:

В результате аварии все пассажиры по информации Телеграм-канале ДТП Киев - погибли.

На фото с места событий можно увидеть раскуроченный автомобиль Skoda:

Стоит напомнить, что 18 марта в Харькове легковой автомобиль Mersedes на большой скорости въехал под прицеп поворачивающего грузовика.