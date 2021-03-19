Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

Около 5:40 утра 19 марта на трассе М-05 "Киев-Одесса" у въезда в Умань произошло ДТП: легковой автомобиль Skoda Superb влетел в грузовик Renault Magnum.
Об этом сообщили в Черкасском ГУ ГСЧС.
Из-за столкновения легковушка загорелась. Возгорание было ликвидировано сотрудниками спасательной службы.
Видео очевидцев с места происшествия:
Спасателями проводилась разгрузка грузовика для дальнейшего извлечения автомобиля Skoda из-под его прицепа при помощи автокрана.
Кадры работы ГСЧС:
В результате аварии все пассажиры по информации Телеграм-канале ДТП Киев - погибли.
На фото с места событий можно увидеть раскуроченный автомобиль Skoda:
Стоит напомнить, что 18 марта в Харькове легковой автомобиль Mersedes на большой скорости въехал под прицеп поворачивающего грузовика.