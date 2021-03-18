Машина на скорости влетела под грузовик: момент эпичного ДТП в Харькове попал на видео

В Харькове в четверг, 18 марта, утром на перекрестке в Слободском районе города легковой автомобиль Mersedes на большой скорости въехал под прицеп поворачивающего грузовика.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Максимально недоброе утро на перекрёстке Ньютона/Сталинграда - бэха залетела под колеса грузовика", - говорится в информации.

Канал также опубликовал видео момента ДТП, запечатленное на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

Какой-либо информации о наличии пострадавших в результате ДТП пока нет.

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, в Харькове на окружной трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Ранее на таможне под Харьковом взорвалась и сгорела фура, пострадал водитель.