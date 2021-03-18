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Машина на скорости влетела под грузовик: момент эпичного ДТП в Харькове попал на видео

Машина на скорости влетела под грузовик: момент эпичного ДТП в Харькове попал на видео
13:44 Сегодня Телеграф Teltgram-канал

В Харькове в четверг, 18 марта, утром на перекрестке в Слободском районе города легковой автомобиль Mersedes на большой скорости въехал под прицеп поворачивающего грузовика.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Максимально недоброе утро на перекрёстке Ньютона/Сталинграда - бэха залетела под колеса грузовика", - говорится в информации.

В салоне было много алкоголя: на окраине Киева авто влетело в фуру, есть погибший (видео)

ДТП_Харьков

Канал также опубликовал видео момента ДТП, запечатленное на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

Какой-либо информации о наличии пострадавших в результате ДТП пока нет.

Водитель уснул за рулем: эксклюзивные детали и фото смертельной аварии с фурой на окраине Киева

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, в Харькове на окружной трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Ранее на таможне под Харьковом взорвалась и сгорела фура, пострадал водитель.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 544

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ДТП, Харьков, Видео, Грузовик, Прицеп, Влетел.
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