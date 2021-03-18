В салоне было много алкоголя: на окраине Киева авто влетело в фуру, есть погибший (видео)

18 марта в Киеве на житомирской трассе, возле Чайки произошло ДТП: автомобиль "Вольво" на большой скорости влетел в фуру, остановившуюся на светофоре.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

Согласно предоставленным данным, водитель транспортного средства скончался на месте, а двоих пассажиров пришлось вытаскивать из авто. Они практически не получили тяжелых травм и ходили "пили пиво".

Стоит отметить, что в самом салоне машины было множество бутылок алкоголя, и при этом от пострадавших также исходил запах алкоголя. Экспертиза устанавливает, был ли водитель в состоянии опьянения.

Видео с места событий (ОСТОРОЖНО! +18, особо впечатлительным не смотреть):

Место ДТП на картах:

Напомним, что ранее, 16 марта возле оккупированной Ялты столкнулись однотонный Matiz и 7-тонный армейский бронеавтомобиль-внедорожник "Тигр", из-за чего двое пассажиров получили травмы.