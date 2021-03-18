Водитель уснул за рулем: эксклюзивные детали и фото смертельной аварии с фурой на окраине Киева

18 марта около 6:30 на Житомирской трассе неподалеку от поворота на "Чайку" произошло ДТП: внедорожник "Вольво" на большой скорости столкнулся с грузовиком "Скания".

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа".

Согласно предоставленным данным фура ехала по направлению в Киев и остановилась на светофоре на красный свет. Тогда в нее и въехал на большой скорости внедорожник.

В самом автомобиле было двое пассажиров, граждане направлялись в столицу из Ковеля и в районе утра практически добрались.

43-летний мужчина, сидевший за рулем внедорожника умер на месте от полученных травм. Его тело извлекали сотрудники ГСЧС. В то же время два других пассажира отказались от госпитализации.

На данный момент причиной происшествия считается сон за рулем.

Кадры с места инцидента:

Стоит напомнить, что 17 марта в столице произошла авария между Mercedes ML и Audi в результате чего машины сильно помяло.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"