"Переход из адамантия": пьяная авария на одесском вокзале насмешила сеть

Ночью 19 марта на одесском ЖД вокзале произошло ДТП: пьяный водитель на BMW влетел в переход.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Х***я Одесса.
Точно неизвестно, был ли водитель действительно пьяный, но очевидцы утверждают, что признаки опьянения были налицо.
Видео с места событий снятое очевидцами:
Пользователей сети данный ролик насмешил и стал причиной для шуток.
"Психанул потому что оказалось что он закрыт", - написала одна из пользовательниц сети.
Пользователь Евгений написал: "Этот переход из адамантия, не одну сотню машин покрошил".
Отметим, что адамантий - вымышленный для вселенной Marvel сплав металла, который почти невозможно разрушить.
"Любимый угол бмвистов", - прокомментировал ДТП пользователь Sherba.
Пользователь Михаил написал: "Красаучик припарковался как учили".
Стоит напомнить что 19 марта на трассе "Киев-Одесса" на въезде в Умань легковушка Skoda влетела в фуру Renault Magnum.