"Переход из адамантия": пьяная авария на одесском вокзале насмешила сеть

Ночью 19 марта на одесском ЖД вокзале произошло ДТП: пьяный водитель на BMW влетел в переход.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Х***я Одесса.

Точно неизвестно, был ли водитель действительно пьяный, но очевидцы утверждают, что признаки опьянения были налицо.

Видео с места событий снятое очевидцами:

Пользователей сети данный ролик насмешил и стал причиной для шуток.

"Психанул потому что оказалось что он закрыт", - написала одна из пользовательниц сети.

Пользователь Евгений написал: "Этот переход из адамантия, не одну сотню машин покрошил".

Отметим, что адамантий - вымышленный для вселенной Marvel сплав металла, который почти невозможно разрушить.

"Любимый угол бмвистов", - прокомментировал ДТП пользователь Sherba.

Пользователь Михаил написал: "Красаучик припарковался как учили".

Стоит напомнить что 19 марта на трассе "Киев-Одесса" на въезде в Умань легковушка Skoda влетела в фуру Renault Magnum.