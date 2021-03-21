"Кунг-фу с**ка": одесская воровка стала звездой сети (видео ее "подвигов")

Воровка из Одессы попала на видео, пользователи бурно обсуждали ее подвиги.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Х***я Одесса 20 марта в пятницу.

Стоит отметить, что это может быть та же женщина, которая ранее стала "звездой" одного из киевских рынков.

В сети эти данные видео наделали много шума. Многие пользователи высказались по данному поводу.

Один из пользователей иронизировал на тему техники, с которой женщина воровала: "Какая техника...Кунгфу с**ка", - написал он.

Другие пользователи говорили, что нужно сделать с нарушительницей и "кто она такая" комментируя видео.

Стоит напомнить, что ранее 14 марта в Николаеве застрелили 38-летнюю женщину у себя дома. Убийцей оказался таксист, которого позднее задержали.