В Киеве хотят снести историческую усадьбу: в сети новость встретили скандалом (фото)

В Киеве планируют снести шикарную историческую усадьбу на улице Симона Петлюри, 29. Против этого выступила член Киевского городского совета Алена Терещенко.
Об этом она сообщила в субботу 20 марта на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, практически все исторические здания в центре города уже разрушены, и хаотично обобщены многоэтажки, построенные почти на каждом шагу, которые навсегда уничтожают "историческое лицо одной из древнейших столиц Европы (Киева - ред.)".
Она также рассказала, что в здании ночью уже успели разбить окна.
На месте дома планируют построить так называемый многоэтажный отель "ZIM Apart Hotel Times".
Улица Симона Петлюры известна еще с первой половины XIX века. Она была запланирована еще в 1830-е годы, однако реально была застроена лишь в 1850-х годах, тогда она имела название Игнатьевская - по фамилии местного домовладельца. Улица растянулась от бульвара Тараса Шевченко до Вокзальной площади. За все свое время существования она была переименована 6 раз.
В сети к такой новости отнеслись негативно, многие остались недовольны бездействием власти.
В то же время пользовательница Твиттера под ником "САТЕЛИТКА СВОБОДЫ" прокомментировала данную новость.
"Это вообще закончится когда-то:(", - написала она.
На что получила ответы других пользователей.
Це взагалі закінчиться колись :( pic.twitter.com/ro73c5s8eT
— САТЕЛІТКА СВОБОДИ (@masinto) March 20, 2021
"Нет", - написал один из пользователей в ответ на пост.
"Конечно, вместе с историческими зданиями", - написал другой пользователь.
Стоит напомнить, что в Киеве с 20 марта были введены усиленные карантинные ограничения, которые продлятся в течении трех недель.