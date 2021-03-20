В Киеве хотят снести историческую усадьбу: в сети новость встретили скандалом (фото)

В Киеве планируют снести шикарную историческую усадьбу на улице Симона Петлюри, 29. Против этого выступила член Киевского городского совета Алена Терещенко.

Об этом она сообщила в субботу 20 марта на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, практически все исторические здания в центре города уже разрушены, и хаотично обобщены многоэтажки, построенные почти на каждом шагу, которые навсегда уничтожают "историческое лицо одной из древнейших столиц Европы (Киева - ред.)".

Она также рассказала, что в здании ночью уже успели разбить окна.

На месте дома планируют построить так называемый многоэтажный отель "ZIM Apart Hotel Times".

Улица Симона Петлюры известна еще с первой половины XIX века. Она была запланирована еще в 1830-е годы, однако реально была застроена лишь в 1850-х годах, тогда она имела название Игнатьевская - по фамилии местного домовладельца. Улица растянулась от бульвара Тараса Шевченко до Вокзальной площади. За все свое время существования она была переименована 6 раз.

В сети к такой новости отнеслись негативно, многие остались недовольны бездействием власти.

В то же время пользовательница Твиттера под ником "САТЕЛИТКА СВОБОДЫ" прокомментировала данную новость.

"Это вообще закончится когда-то:(", - написала она.

На что получила ответы других пользователей.

Це взагалі закінчиться колись :( pic.twitter.com/ro73c5s8eT — САТЕЛІТКА СВОБОДИ (@masinto) March 20, 2021

"Нет", - написал один из пользователей в ответ на пост.

"Конечно, вместе с историческими зданиями", - написал другой пользователь.

Стоит напомнить, что в Киеве с 20 марта были введены усиленные карантинные ограничения, которые продлятся в течении трех недель.