"Сел на пузо", объезжая ямы: пассажирам пришлось всем салоном толкать маршрутку под Киевом (видео)

В Киевской области маршрутный автобус не смог превозмочь суровые реалии украинских дорог и "сел на пузо" при попытке преодолеть очередную выбоину.

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-канале "Київ Оперативний".

Незапланированная остановка произошла в селе Тарасовка в Фастовском районе. Расстояние от населенного пункта до центра Киева всего около 20 километров.

Пассажиры автобуса бросились на помощь водителю и попытались вытолкать маршрутку из ямы, однако дало ли это какие-либо результаты на видео не показали.

Пользователи сети не стали сдерживаться в выражениях, чтобы описать состояние дорог в том регионе.

Как сообщалось ранее, в Одессе ночью произошло ДТП в районе ЖД вокзала. Там пьяный водитель BMW влетел в ограждение подземного пешеходного перехода.