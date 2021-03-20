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"Это в газету надо": в Запорожской области авто "утонуло" в луже (видео)

"Это в газету надо": в Запорожской области авто "утонуло" в луже (видео)
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В районе села Басань, что в Пологовском районе Запорожской области, прямо посреди дороги возникла огромная лужа, которую, как оказалось, сможет пересечь не каждый автомобиль. 

Соответствующим видео поделился Телеграм-канал "Это Запорожье". 

"В Пологовском районе возле села Басань, обнаружена рекордная яма на дороге", - говорится в подписи к видео.  

Как видно на кадрах, водитель автомобиля ВАЗ-2102 безуспешно пытался "штурмовать" водную преграду, однако заглох на полпути. 

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика! 

Басань на карте

Как сообщалось ранее, с проблемой плохих дорог накануне столкнулись и жители села Тарасовка в двух десятках километров от Киева. Там при попытке преодолеть выбоину маршрутный автобус "сел на пузо", отчего пассажирам всем салоном пришлось выталкивать угодившую в "ловушку" маршрутку.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 104

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ДТП, Дороги, Запорожская область.
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