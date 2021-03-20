"Это в газету надо": в Запорожской области авто "утонуло" в луже (видео)

В районе села Басань, что в Пологовском районе Запорожской области, прямо посреди дороги возникла огромная лужа, которую, как оказалось, сможет пересечь не каждый автомобиль.

Соответствующим видео поделился Телеграм-канал "Это Запорожье".

"В Пологовском районе возле села Басань, обнаружена рекордная яма на дороге", - говорится в подписи к видео.

Как видно на кадрах, водитель автомобиля ВАЗ-2102 безуспешно пытался "штурмовать" водную преграду, однако заглох на полпути.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, с проблемой плохих дорог накануне столкнулись и жители села Тарасовка в двух десятках километров от Киева. Там при попытке преодолеть выбоину маршрутный автобус "сел на пузо", отчего пассажирам всем салоном пришлось выталкивать угодившую в "ловушку" маршрутку.