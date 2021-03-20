"Весеннее обострение": в Киеве голый мужчина гулял днем по Крещатику (видео)

В центре Киева средь бела дня засняли прогуливающегося по людным улицам голого мужчину. Пройдясь по Крещатику, он поднялся на ограждение входа в подземный ТЦ Метроград и прыгнул вниз.

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-канале "Київ Оперативний".

"Сегодня утром в самом центре города, на улице Крещатик, голый и не совсем адекватный мужчина гулял по городу. Потом что-то у него произошло и он решил не пользоваться ступенями, чтобы зайти в Метроград, а просто прыгнул вниз", - говорится в подписи к видео.

После падения мужчину попытался привести в чувство один из прохожих, о состоянии пострадавшего, как и о причинах такого поступка не сообщается.

Полная версия видео доступна в Телеграм-канале "Київ Оперативний", посмотреть его можно по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в Киеве неподалеку от ТЦ "Мега Сити" девушка прыгнула с многоэтажки и разбилась.