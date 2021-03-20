Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве

"Весеннее обострение": в Киеве голый мужчина гулял днем по Крещатику (видео)

"Весеннее обострение": в Киеве голый мужчина гулял днем по Крещатику (видео)
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В центре Киева средь бела дня засняли прогуливающегося по людным улицам голого мужчину. Пройдясь по Крещатику, он поднялся на ограждение входа в подземный ТЦ Метроград и прыгнул вниз. 

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-канале "Київ Оперативний". 

"Сегодня утром в самом центре города, на улице Крещатик, голый и не совсем адекватный мужчина гулял по городу. Потом что-то у него произошло и он решил не пользоваться ступенями, чтобы зайти в Метроград, а просто прыгнул вниз", - говорится в подписи к видео. 

После падения мужчину попытался привести в чувство один из прохожих, о состоянии пострадавшего, как и о причинах такого поступка не сообщается. 

 Полная версия видео доступна в Телеграм-канале "Київ Оперативний", посмотреть его можно по этой ссылке

Как сообщалось ранее, в Киеве неподалеку от ТЦ "Мега Сити" девушка прыгнула с многоэтажки и разбилась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 200

Все по теме:

Киев, Крещатик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина предъявили новые претензии к Украине по Донбассу
02 В Москве горит Кремль: подробности, фото и видео с места
03 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
04 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
05 Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
&quot;Холостяк&quot; умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь