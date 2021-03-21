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Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)

Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
07:58 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Вечером в субботу 20 марта в Киеве на проспекте Победы вблизи перекрестка с Зоологической улицей произошло ДТП: БМВ 340 М столкнулся со спецавтомобилем Форд Киевтеплоэнерго.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа".

До столкновения обе машины двигались в сторону Шулявки. Напротив главного корпуса мединститута БМВ влетел на большой скорости в авто бригады рабочих, которые ехали на вызов в Святошинский район.

В результате удара Форд полетел вперед после чего опрокинулся и несколько пассажиров вылетело на дорогу. При этом водитель и пассажиры Форда практически невредимы.

Из-за полученных травм всех пассажиров и водителя БМВ пришлось госпитализировать. Сильнее всего ударило 22-летнюю водительницу БМВ, ее состояние на данный момент расценивается как тяжелое.

По словам представителя Киевтеплоенерго, в Форде находилась очень дорогая аппаратура, при том, что автомобиль практически уничтожен, в каком состоянии находятся приборы пока неизвестно. Таким образом данное происшествие может потянуть на более миллиона убытков.

Сейчас нельзя утверждать достоверно, кто стал причиной ДТП, но вероятно, что водитель БМВ из-за невнимательности и превышения скорости не справился с управлением.

Авария парализовала городскую магистраль аж на 4 часа, она была перекрыта и пропускали только общественный транспорт и скорые.

Кадры с места инцидента:

два авто в ДТП Киев

ДТП Киев Форд

ДТП Киев Святошин

ДТП Киев 20 марта вечером

ДТП Киев авария 20 марта

20 марта ДТП Киев

авто в ДТП в Киеве

ДТП Киев вечером 20 марта

ДТП в Киеве

ДТП Киев 20 марта авто

ДТП Киев 20 марта

ДТП Киев

Стоит напомнить, что в Киевской области 20 марта маршрутный автобус "сел на пузо" при попытке преодолеть очередную выбоину. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, ДТП.
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