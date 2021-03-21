Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)

В Киеве на Десенке (протока Днепра) двое рыбаков заметили отплывшего на льдине от берега ребенка и поспешили на помощь.

Кадры спасения оказавшегося в опасной ситуации парня обнародовал автор видео Ричард Горда в Фейсбук.

Заметив, что ребенка уносит течением, рыбаки решили забросить к нему грузик спининга, а когда тот его поймал, подтащили льдину к берегу, а затем и сняли парня на сушу.

"Знал, что будет все ок. Когда малый начал говорить, что лед трещит, тогда попросил вызвать МЧС на всякий случай. Боялся, что будет паниковать, тогда пришлось бы нырять в воду", - прокомментировал ситуацию Горда.

Как сообщалось ранее, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. В городе прогнозируют порывы ветра силой 15-18 метров в секунду.