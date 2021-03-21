В Киеве объявили штормовое предупреждение: каких сюрпризов ждать от погоды

С примерно 16 часов и до конца суток, в Киеве прогнозируют порывы ветра силой 15-18 метров в секунду

Об этом 21 марта сообщили синоптики гидрометцентра, передают в КГГА.

Основные рекомендации во время штормового предупреждения:

окна дома стоит плотно закрывать, а также убрать с балконов и лоджий предметы, который могут упасть,

на улице нужно передвигаться вдали рекламных баннеров, линий электропередач и деревьев,

при слишком сильном ветре нужно укрыться в здании или естественном укрытии,

не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

При обнаружении упавших деревьев или при травмировании людей и подобных случаях стоит срочно проинформировать экстренные службы.

При этом к концу суток в столице похолодает до 0 градусов.

Погода в Киеве 21 марта:

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 21 марта.