Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса

В Киеве объявили штормовое предупреждение: каких сюрпризов ждать от погоды

В Киеве объявили штормовое предупреждение: каких сюрпризов ждать от погоды
15:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С примерно 16 часов и до конца суток, в Киеве прогнозируют порывы ветра силой 15-18 метров в секунду

Об этом 21 марта сообщили синоптики гидрометцентра, передают в КГГА.

Основные рекомендации во время штормового предупреждения:

  • окна дома стоит плотно закрывать, а также убрать с балконов и лоджий предметы, который могут упасть,
  • на улице нужно передвигаться вдали рекламных баннеров, линий электропередач и деревьев,
  • при слишком сильном ветре нужно укрыться в здании или естественном укрытии,
  • не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

Песчаная буря в Пекине попала в мемы - кадры стихийного бедствия 

При обнаружении упавших деревьев или при травмировании людей и подобных случаях стоит срочно проинформировать экстренные службы.

При этом к концу суток в столице похолодает до 0 градусов.

Погода в Киеве 21 марта:

погода

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 21 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 325

Все по теме:

Киев, Погода, Прогноз погоды, Штром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП
03 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
04 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
05 Собрались в Украину? В сеть попало видео переброски российской военной техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
&quot;Все может случиться&quot;: тренеры &quot;Голосу країни&quot; рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь