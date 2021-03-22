"Сейчас это не фантастика": в Минфине заявили, что метро на Троещину в Киеве могут запустить к 2024 году

В Киеве опять заговорили о строительстве ветки метро на массив "Троещина", обещания которой идет с 90-х годов. На этот раз обещают построить к 2024 году.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Раньше главным препятствием для строительства моста на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к этому мосту", — сказал Кава.

По словам чиновника, в конструкции моста уже построены три станции метро:

"Судостроительная" на Рыбальском полуострове;

станция "Труханов остров" на одноимённом острове;

станция "Залив Дёсенка".

Также в проекте открытие:

Станции "Радужная". И ещё две станции на правом берегу:

станция "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко;

станцию "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".



"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок. Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", — отметил чиновник.

Напомним, несмотря на ужесточение карантина из-за коронавируса в Киеве с субботы, 20 марта, в столице продолжает работать Эпицентр, а стихийные рынки разгоняет полиция.