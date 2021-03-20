Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта

Несмотря на ужесточение карантина из-за коронавируса в Киеве с субботы, 20 марта, в столице продолжает работать Эпицентр, а стихийные рынки разгоняет полиция.
Как сообщают в Telegram-канале Klimenko Time, в Киеве в первый день жестких карантинных ограничений полиция гоняет блошиные рынки.
"Люди возмущаются, но торговлю сворачивают", - пишут в Telegram-канале.
А вот гипермаркеты "Эпицентр", как и в прошлый локдаун, продолжают работать в обычном режиме. Как пишут в Telegram-канале "Страна", по всему залу есть оградительные ленты и предупреждения о том, что магазин во время локдауна продаёт продукты питания, зоотовары, цветы, и бытовую химию.
"Но как оказалось, оградительные ленты никого не останавливают. Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет", - пишут журналисты.
В отличие от "Эпицентра", в ТРЦ "Гулливер" все магазины и торговые залы закрыты.
Работают только супермаркет “Сильпо”, ветеринарный магазин, цветочный бутик и точки с сухофруктами.
Также несмотря на локдаун и закрытие кафе и ресторанов, в Киеве в субботу, 20 марта, работают сразу две ярмарки - на улице Ванды Василевской и на Героев Севастополя, где собрались несколько десятков тысяч посетителей.
Не слышали о локдауне и в метро. Здесь можно увидеть большое количество пассажиров. О соблюдении элементарной дистанции речь не идет.
В сети начали бурно обсуждать локдаун в Киеве.
Коли хотів після отримання зп купити шось на сежках, а їх закрили через локдаун pic.twitter.com/xOBCF20AJQ
— dean (@NeoAppleJuice) March 20, 2021
Эта йа злюсь и огорчаюсь от того, шо в Киеве опять локдаун pic.twitter.com/PvbJrXHoam
— Чиженок (@SChizenok) March 20, 2021
Привет суббота и локдаун pic.twitter.com/Y1u6mHuklA
— Мечтатель по Жизни (@Olja_Yavorskaja) March 20, 2021
Карантинне, локдаунне...
Про підтримку малого та середнього бізнесу.#бізнес #карантин #локдаун pic.twitter.com/GGawhkc2Fb
— Oleksandr Onopiyenko (@onopiyenko) March 20, 2021
Каждый март, мы с друзьями ходим в локдаун... pic.twitter.com/e7ZMdmc90Q
— Вера Измайлова (@veraizmaylova41) March 20, 2021
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, могут ли в Киеве остановить работу транспорта из-за локдауна.