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Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта
Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта

Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта

Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта
13:10 Сегодня Телеграф

Несмотря на ужесточение карантина из-за коронавируса в Киеве с субботы, 20 марта, в столице продолжает работать Эпицентр, а стихийные рынки разгоняет полиция.

Как сообщают в Telegram-канале Klimenko Time, в Киеве в первый день жестких карантинных ограничений полиция гоняет блошиные рынки.

"Люди возмущаются, но торговлю сворачивают", - пишут в Telegram-канале.

А вот гипермаркеты "Эпицентр", как и в прошлый локдаун, продолжают работать в обычном режиме. Как пишут в Telegram-канале "Страна", по всему залу есть оградительные ленты и предупреждения о том, что магазин во время локдауна продаёт продукты питания, зоотовары, цветы, и бытовую химию.

"Но как оказалось, оградительные ленты никого не останавливают. Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет", - пишут журналисты.

Локдаун в Киеве

Локдаун в Киеве

В отличие от "Эпицентра", в ТРЦ "Гулливер" все магазины и торговые залы закрыты.

Работают только супермаркет “Сильпо”, ветеринарный магазин, цветочный бутик и точки с сухофруктами.

Также несмотря на локдаун и закрытие кафе и ресторанов, в Киеве в субботу, 20 марта, работают сразу две ярмарки - на улице Ванды Василевской  и на Героев Севастополя, где собрались несколько десятков тысяч посетителей.

Не слышали о локдауне и в метро. Здесь можно увидеть большое количество пассажиров. О соблюдении элементарной дистанции речь не идет.

Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений

В сети начали бурно обсуждать локдаун в Киеве.

 

 

 

 

 

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, могут ли в Киеве остановить работу транспорта из-за локдауна.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Киев, Фото, Локдаун.
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